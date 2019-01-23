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      НЕПОГОДА В УКРАИНЕ КОРЬ ВИКТОР ЯНУКОВИЧ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      Итоговый выпуск новостей за 22:00: Второй день Всемирного форума в Давосе. Буллинг учителей

      Выпуск новостей 17 Читати новину українською

      В итоговом выпуске новостей за 23 января состоянию на 22:00 – Порошенко встретился с канцлером ФРГ Меркель и главой МВФ Лагард. Мэр Киева Кличко планирует показать, как делает город более технологичным, а Тимошенко и Гриценко готовят речи для традиционного завтрака. В столичном лицее разгорелся скандал: отец ученика избил учителя. В соцсетях запустили кампанию против буллинга учителей.

      Также в выпуске:

      Более 500 ДТП из-за снежной непогоды случилось в Украине в течение дня.

      Еще четверо претендентов на пост Президента Украины подали документы в ЦИК.

      Украина на пороге эпидемии кори.

       

      Теги: Новости Украины Дети и несовершеннолетние Давос Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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