Итоговый выпуск новостей за 22:00: Выборы в США. Депутатская комиссия по делу Гандзюк

В итоговом выпуске новостей за 6 ноября по состоянию на 22:00 – к промежуточным выборам в Конгресс США приковано внимание всего мира, американцы выбирают 36 губернаторов. В Верховной Раде создали временно следственную комиссию по расследованию нападений на общественных активистов.

Также в выпуске: Юрий Луценко в парламенте сообщил о намерении уйти в отставку на фоне скандала с убийством известной активистки Екатерины Гандзюк. Активисты и друзья Гандзюк назвали нардепа от блока Петра Порошенко Николая Паламарчука одним из заказчиков убийства активистки.