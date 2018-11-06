Итоговый выпуск новостей за 22:00: Выборы в США. Депутатская комиссия по делу Гандзюк
В итоговом выпуске новостей за 6 ноября по состоянию на 22:00 – к промежуточным выборам в Конгресс США приковано внимание всего мира, американцы выбирают 36 губернаторов. В Верховной Раде создали временно следственную комиссию по расследованию нападений на общественных активистов.
Также в выпуске:
Юрий Луценко в парламенте сообщил о намерении уйти в отставку на фоне скандала с убийством известной активистки Екатерины Гандзюк.
Активисты и друзья Гандзюк назвали нардепа от блока Петра Порошенко Николая Паламарчука одним из заказчиков убийства активистки.
Источник: 24 канал
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