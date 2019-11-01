Итоговый выпуск новостей за 22:00: Заявление Яременко на отставку. Закон об интернете в России

В итоговом выпуске новостей за 1 ноября по состоянию на 22:00 – фигурант скандала депутат от Слуги Народа Богдан Яременко написал заявление на сложение полномочий председателя комитета по иностранным делам. Об этом нардеп написал на своей странице в Фейсбук.

Также в выпуске: В Генпрокуратуре открыли дело против народного депутата Софии Федины и волонтеры Маруси Зверобой. Самую крупную вспышку дифтерии зафиксировали в Луганской, Хмельницкой, Закарпатской, Тернопольской и Киевской областях. Законопроект о легализации самогоноварения зарегистрировали депутаты фракции "Слуга народа".