Итоговый выпуск новостей за 22:00: Заявление Яременко на отставку. Закон об интернете в России
В итоговом выпуске новостей за 1 ноября по состоянию на 22:00 – фигурант скандала депутат от Слуги Народа Богдан Яременко написал заявление на сложение полномочий председателя комитета по иностранным делам. Об этом нардеп написал на своей странице в Фейсбук.
Также в выпуске:
В Генпрокуратуре открыли дело против народного депутата Софии Федины и волонтеры Маруси Зверобой.
Самую крупную вспышку дифтерии зафиксировали в Луганской, Хмельницкой, Закарпатской, Тернопольской и Киевской областях.
Законопроект о легализации самогоноварения зарегистрировали депутаты фракции "Слуга народа".
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