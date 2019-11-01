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      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО
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      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО

      Итоговый выпуск новостей за 22:00: Заявление Яременко на отставку. Закон об интернете в России

      Выпуск новостей 23 Читати новину українською

      В итоговом выпуске новостей за 1 ноября по состоянию на 22:00 – фигурант скандала депутат от Слуги Народа Богдан Яременко написал заявление на сложение полномочий председателя комитета по иностранным делам. Об этом нардеп написал на своей странице в Фейсбук.

      Также в выпуске:

      В Генпрокуратуре открыли дело против народного депутата Софии Федины и волонтеры Маруси Зверобой.

      Самую крупную вспышку дифтерии зафиксировали в Луганской, Хмельницкой, Закарпатской, Тернопольской и Киевской областях.

      Законопроект о легализации самогоноварения зарегистрировали депутаты фракции "Слуга народа".

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости России Богдан Яременко Выпуск новостей
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