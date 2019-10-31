Итоговый выпуск новостей за 22:00 Заявления генсека НАТО. Смертельный путь мигрантов в Европу
В итоговом выпуске новостей за 31 октября по состоянию на 22:00 – генсек НАТО пообещал Украине и ее военным поддержку. Он отметил, что Альянс никогда не признает аннексию Крыма и призвал Россию вывести свое оружие с Донбасса и не поддерживать боевиков. Как мигранты преодолевают путь в Европу, с какими опасностями сталкиваются и сколько стоит такое испытание – выясняли журналисты 24 канала.
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