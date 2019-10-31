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      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО ХЭЛЛОУИН
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      24 Канал Программы Выпуск новостей
      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО ХЭЛЛОУИН

      Итоговый выпуск новостей за 22:00 Заявления генсека НАТО. Смертельный путь мигрантов в Европу

      Выпуск новостей 5 Читати новину українською

      В итоговом выпуске новостей за 31 октября по состоянию на 22:00 – генсек НАТО пообещал Украине и ее военным поддержку. Он отметил, что Альянс никогда не признает аннексию Крыма и призвал Россию вывести свое оружие с Донбасса и не поддерживать боевиков. Как мигранты преодолевают путь в Европу, с какими опасностями сталкиваются и сколько стоит такое испытание – выясняли журналисты 24 канала.

      Также в выпуске:

      Какую цену в случае импичмента Трампу заплатит Украина и как уберечься от негативных последствий.

      Первое снятие депутатской неприкосновенности в новой Раде: парламент лишил иммунитета депутата Ярослава Дубневича.

      Мэр Львова Андрей Садовый призвал не передавать местный аэропорт в концессию – то есть иностранным частникам.

      Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал разведения войск в Петровском.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Европа Иммигранты Йенс Столтенберг НАТО Генсек НАТО Выпуск новостей
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