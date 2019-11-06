23:37
6 нояб 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      БЮДЖЕТ 2020 ДЕЛО ЕКАТЕРИНЫ ГАНДЗЮК РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вєсті Кремля: Привилегии для алкоголиков в России. Путин летописец
      Вєсті Кремля
      21:49, сегодня
      Вести.UA: Порошенко охотится на Богдана. Лукашенко любит "Слугу народа"
      Вєсті.UA
      19:13, сегодня
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Программы Выпуск новостей
      БЮДЖЕТ 2020 ДЕЛО ЕКАТЕРИНЫ ГАНДЗЮК РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК

      Итоговый выпуск новостей за 22:00: Засуха в Африке. Новый глава Харьковщины

      Выпуск новостей 34 Читати новину українською

      В итоговом выпуске новостей от 6 ноября на 22:00 – в Южной Африке самая сильная засуха в истории. Дождей в регионе не было уже несколько месяцев. Поэтому в национальном парке Мана Пулс гибнут животные. Харьковщина получила нового руководителя. Им стал 34-летний депутат от "Слуги народа" – Алексей Кучер.

      Также в выпуске:

      Во Львове на свадьбе массово отравились гости.

      В центре Киева до сих пор ликвидируют последствия прорыва сети.

      В Днепре студент выстрелил девушке из пистолета в голову.

      blog_ava
      "Плохие парни 3": в сети появился украинский трейлер с Уиллом Смитом и Мартином Лоуренсом
      сегодня
      1373
      Теги: Новости Украины Выпуск новостей Новости Харькова Африка
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 6 ноября: драка Ляшко с Герусом и визит Зеленского в Харьков
      сегодня , 22:35 Главные новости 6 ноября: драка Ляшко с Герусом и визит Зеленского в Харьков
      Северин Трач 188
      Охота на Трампа: подковерные торги с Порошенко?
      сегодня , 22:30 Охота на Трампа: подковерные торги с Порошенко?
      Іван Яковина 85
      Технологии будущего. Как инновации меняют мир вокруг нас
      сегодня , 10:00 Технологии будущего. Как инновации меняют мир вокруг нас
      221
      Час відмовитися від совєцьких підходів у сфері надання психіатричної допомоги, – Супрун
      сегодня , 22:00 Час відмовитися від совєцьких підходів у сфері надання психіатричної допомоги, – Супрун
      Блог Соцмережі 724
      Лучшие смартфоны октября – рейтинг Техно 24
      сегодня , 21:15 Лучшие смартфоны октября – рейтинг Техно 24
      Ірина Полицька 127
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук