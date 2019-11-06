Итоговый выпуск новостей за 22:00: Засуха в Африке. Новый глава Харьковщины
В итоговом выпуске новостей от 6 ноября на 22:00 – в Южной Африке самая сильная засуха в истории. Дождей в регионе не было уже несколько месяцев. Поэтому в национальном парке Мана Пулс гибнут животные. Харьковщина получила нового руководителя. Им стал 34-летний депутат от "Слуги народа" – Алексей Кучер.
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