Итоговый выпуск новостей за 22:00: Зеленский уволил Бессмертного. Визит в лагерь "Виктория"

В итоговом выпуске новостей за 13 августа по состоянию на 22:00 - Президент Владимир Зеленский сегодня уволил Романа Бессмертного с должности представителя Украины на переговорах в Минске. Соответствующий указ опубликовали на официальном сайте главы государства. Печально известный детский лагерь "Виктория" в Одессе, в котором два года назад заживо сгорели трое девочек, открыли.

Также в выпуске: Акцию в поддержку пленников Кремля устроили в Одессе. Владимир Зеленский упростил предоставление украинского гражданства иностранцам. Российские оккупанты передали бойцам "Азова" тело погибшего офицера Романа Романенко.

Источник: 24 канал