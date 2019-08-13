Итоговый выпуск новостей за 22:00: Зеленский уволил Бессмертного. Визит в лагерь "Виктория"
В итоговом выпуске новостей за 13 августа по состоянию на 22:00 - Президент Владимир Зеленский сегодня уволил Романа Бессмертного с должности представителя Украины на переговорах в Минске. Соответствующий указ опубликовали на официальном сайте главы государства. Печально известный детский лагерь "Виктория" в Одессе, в котором два года назад заживо сгорели трое девочек, открыли.
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Источник: 24 канал
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