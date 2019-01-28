Итоговый выпуск новостей за 22:00: Земельная афера псевдоатошника. Виталий Кличко в больнице

В итоговом выпуске новостей за 28 января по состоянию на 22:00 – аферист получил лакомый кусок земли от председателя Львовской ОГА: 10 соток земли достались проходимцу с липовыми орденами. В больницу в Австрии попал мэр Киева Виталий Кличко. В пресс-службе сообщили, что чиновника доставили в клинику еще в пятницу, 25 января, из швейцарского Давоса, где закончился Всемирный экономический форум.

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