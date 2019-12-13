Итоговый выпуск новостей за 22:00: Журналиста из РФ не пустили в Украину. Выборы в Британии
В итоговом выпуске новостей за 13 декабря по состоянию на 22:00 – российские пропагандисты продолжают штурмовать Киев. Сегодня российскому пропагандисту телеканала "НТВ" Сергею Савину не удалось попасть в Украину. Триумфальную победу на досрочных выборах в Великобритании одержали представители консервативной партии.
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