Итоговый выпуск новостей за 22:00: Журналиста из РФ не пустили в Украину. Выборы в Британии

В итоговом выпуске новостей за 13 декабря по состоянию на 22:00 – российские пропагандисты продолжают штурмовать Киев. Сегодня российскому пропагандисту телеканала "НТВ" Сергею Савину не удалось попасть в Украину. Триумфальную победу на досрочных выборах в Великобритании одержали представители консервативной партии.

Также в выпуске: Жители Мукачево боятся выходить на улицу. С понедельника по городу ходит персонаж из фильма ужасов "Оно" – клоун Пеннивайз. Под Кривым Рогом пытают пациентов психоневрологического интерната. Такая информация появилась на сайте омбудсмена. Количество жертв от извержения вулкана в Новой Зеландии возросло до 14. Накануне спасатели нашли еще шестерых погибших.