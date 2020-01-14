Итоговый выпуск новостей за 22: 00: Аресты из-за авиакатастрофы в Иране. Взятка на Одесщине
В итоговом выпуске новостей за 14 января по состоянию на 22:00 – в Иране арестовали виновных в авиакатастрофе украинского самолета МАУ. Впрочем, кто именно эти люди, пока неизвестно. Параллельно в стране создали специальный суд, который будет изучать обстоятельства сбития борта. НАБУ поймало на взятке исполняющую обязанности главного налоговика Одесской области Наталью Чеботареву.
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