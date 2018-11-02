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      САНКЦИИ РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФЫ НА ГАЗ
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      САНКЦИИ РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФЫ НА ГАЗ

      Итоговый выпуск новостей за 22: 00: борьба с кнопкодавительством. Нарушение правил парковки

      Выпуск новостей 21 Читати новину українською

      В итоговом выпуске новостей за 2 ноября по состоянию на 22:00 – 6 миллионов на новые планшеты – именно столько должны потратить на обновление рабочих мест народных депутатов. Это устройства, которые позволяют голосовать за те или иные законы и должны уменьшить кнопкодавительство. Во Львове начали работать общественные инспекторы, которые будут охотиться на водителей-нарушителей.

      Также в выпуске:

      В Украине отметили годовщину Батуринской трагедии.

      На Львовщине жители двух городов четвертый месяц живут без горячей воды и тепла.

      В Киеве сообщили о заминировании станций метро "Майдан Независимости" и "Крещатик".

      Теги: Новые правила парковки Верховная Рада Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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      Новости за 2 ноября
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