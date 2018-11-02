Итоговый выпуск новостей за 22: 00: борьба с кнопкодавительством. Нарушение правил парковки
В итоговом выпуске новостей за 2 ноября по состоянию на 22:00 – 6 миллионов на новые планшеты – именно столько должны потратить на обновление рабочих мест народных депутатов. Это устройства, которые позволяют голосовать за те или иные законы и должны уменьшить кнопкодавительство. Во Львове начали работать общественные инспекторы, которые будут охотиться на водителей-нарушителей.
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Источник: 24 канал
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