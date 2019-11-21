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      РОМАН ИВАНИСОВ РЕВОЛЮЦИЯ ДОСТОИНСТВА ВОЗВРАЩЕНИЕ ЗАХВАЧЕННЫХ КОРАБЛЕЙ
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      24 Канал Программы Выпуск новостей
      РОМАН ИВАНИСОВ РЕВОЛЮЦИЯ ДОСТОИНСТВА ВОЗВРАЩЕНИЕ ЗАХВАЧЕННЫХ КОРАБЛЕЙ

      Итоговый выпуск новостей за 22: 00: достижение украинских ученых. Главная елка страны

      Выпуск новостей 10 Читати новину українською

      В итоговом выпуске новостей за 21 ноября по состоянию на 22:00 – разработки юных украинцев покорили мир. Четверо учеников Малой Академии наук привезли с конкурса инноваций, проходившего в Сингапуре, четыре золотые медали. Киевская власть рассказала, какой будет главная новогодняя елка Украины. Дерево срезать не будут, а соберут из веток сосны и пихты.

      Также в выпуске:

      Сильный ветер наделал беды в Одессе. Непогода повалила полтора десятка деревьев и оборвала 9 линий электросетей.

      В Гааге прошли первые слушания по делу украинских военных кораблей, которые год назад Россия захватила в Черном море.

      Мэру Львова Андрею Садовому вручили подозрение. Речь идет о выделении земельного участка в одном из районов города для строительства индустриального парка.

      Metro: Exodus – факты об украинском проекте, номинированном на премию The Game Awards 2
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      Теги: Новости политики Новости Киева исследования Выпуск новостей
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