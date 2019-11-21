Итоговый выпуск новостей за 22: 00: достижение украинских ученых. Главная елка страны

В итоговом выпуске новостей за 21 ноября по состоянию на 22:00 – разработки юных украинцев покорили мир. Четверо учеников Малой Академии наук привезли с конкурса инноваций, проходившего в Сингапуре, четыре золотые медали. Киевская власть рассказала, какой будет главная новогодняя елка Украины. Дерево срезать не будут, а соберут из веток сосны и пихты.

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