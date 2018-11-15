Итоговый выпуск новостей за 22: 00: Коррупционная переписка Продана. Реестр слитых дел
В итоговом выпуске новостей за 15 ноября по состоянию на 22:00 – журналисты обнародовали переписку экс-главы ГФС Мирослава Продана, который сбежал из Украины, о покупке элитной недвижимости в Турции. Центр противодействия коррупции создал "Реестр слитых дел" – это публичный ресурс, где украинцы могут почитать про самые резонансные коррупционные скандалы.
Также в выпуске:
Кому "закрывать рот" решают в регионах лица, которые занимают сразу две должности: официальную, в органах государственной власти, и неофициальную, которую в народе называют "смотрящий".
Танки, бронетранспортеры и ПТРК сегодня из Киева отправляются в боевые подразделения.
В ООН рассмотрят проект резолюции по Крыму.
Экс-канцлер Германии Герхард Шредер попал в список "Миротворца".
Источник: 24 канал
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