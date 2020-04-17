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      ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОЗДУХА КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ПАСХА
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      ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОЗДУХА КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ПАСХА

      Итоговый выпуск новостей за 22: 00: Крестный ход на Львовщине. Изоляция села на Харьковщине

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В итоговом выпуске новостей за 17 апреля по состоянию на 22:00 – несмотря на карантинные ограничения в Самборе, что на Львовщине, прошел крестный ход. Несколько десятков людей не соблюдали дистанцию, и не все были в масках. В Харьковской области из-за коронавируса изолировали село Высокополье. Теперь все жители находятся в обсервации.

      Также в выпуске:

      Коронавирус обнаружили у командующего Нацгвардии Николая Балана.

      Киев накрыл плотный смог.

      Почти год назад, 19 апреля, состоялись дебаты между Владимиром Зеленским и Петром Порошенко.

      В Днепре тестируют дезинфицирующий тоннель.

      Теги: Новости Львова Новости Украины Новости Харькова Выпуск новостей
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