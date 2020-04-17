Итоговый выпуск новостей за 22: 00: Крестный ход на Львовщине. Изоляция села на Харьковщине

В итоговом выпуске новостей за 17 апреля по состоянию на 22:00 – несмотря на карантинные ограничения в Самборе, что на Львовщине, прошел крестный ход. Несколько десятков людей не соблюдали дистанцию, и не все были в масках. В Харьковской области из-за коронавируса изолировали село Высокополье. Теперь все жители находятся в обсервации.

Также в выпуске: Коронавирус обнаружили у командующего Нацгвардии Николая Балана. Киев накрыл плотный смог. Почти год назад, 19 апреля, состоялись дебаты между Владимиром Зеленским и Петром Порошенко. В Днепре тестируют дезинфицирующий тоннель.