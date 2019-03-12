Итоговый выпуск новостей за 22: 00: Кривонос – заместитель СНБО. Помощь украинским морякам

В итоговом выпуске новостей за 12 марта по состоянию на 22:00 – Порошенко назначил нового первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны – Сергея Кривоноса, который намеревался участвовать в президентских гонках. Пленным украинским морякам взялись помогать российские волонтеры. Они приносят продукты и тщательно отчитываются о каждой потраченной копейке.

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