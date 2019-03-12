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      КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ BREXIT ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019
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      КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ BREXIT ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      Итоговый выпуск новостей за 22: 00: Кривонос – заместитель СНБО. Помощь украинским морякам

      Выпуск новостей 16 Читати новину українською

      В итоговом выпуске новостей за 12 марта по состоянию на 22:00 – Порошенко назначил нового первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны – Сергея Кривоноса, который намеревался участвовать в президентских гонках. Пленным украинским морякам взялись помогать российские волонтеры. Они приносят продукты и тщательно отчитываются о каждой потраченной копейке.

      Также в выпуске:

      Бигус взломал код к диску с информацией – так оправдывались правоохранители после расследования о махинациях в "Укроборонпроме".

      Последствия убийственного урагана продолжают ликвидировать спасатели: без света были около полуторы тысячи населенных пунктов.

      Журналисты 24 канала напомнили самые громкие коррупционные дела, которые закончились ничем.

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      Наличный курс валют 12 марта: евро и доллар взлетели вверх
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      Теги: Украинцы в плену РФ Конфликт в Азовском море Заложники СНБО Сергей Кривонос Выпуск новостей
      Источник: 24 Канал
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