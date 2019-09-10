Итоговый выпуск новостей за 22: 00: Масштабный пожар на полигоне. Порошенко не пришел в ГБР

В итоговом выпуске новостей за 10 сентября по состоянию на 22:00 – на военном полигоне под Харьковом горят торфяники. Несколько окрестных сел оказались в плену едкого смога. Петр Порошенко снова не пришел на допрос. Сегодня, как и в предыдущие разы, его ждали в Государственном бюро расследований.

Также в выпуске: Олег Сенцов и Александр Кольченко дали свою первую пресс конференции после освобождения. Компания Apple представила новую версию фирменного смартфона США возвращают Украине полотно Михаила Панина, похищенное во времена Второй мировой войны. В новой Раде поймали первого кнопкодава. Им оказался мажоритарщик-самовыдвиженец. Дональд Трамп уволил своего советника по нацбезопасности Джона Болтона.

Источник: 24 канал