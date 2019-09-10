Итоговый выпуск новостей за 22: 00: Масштабный пожар на полигоне. Порошенко не пришел в ГБР
В итоговом выпуске новостей за 10 сентября по состоянию на 22:00 – на военном полигоне под Харьковом горят торфяники. Несколько окрестных сел оказались в плену едкого смога. Петр Порошенко снова не пришел на допрос. Сегодня, как и в предыдущие разы, его ждали в Государственном бюро расследований.
Также в выпуске:
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