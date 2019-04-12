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      ПОРОШЕНКО И ЗЕЛЕНСКИЙ ЭММАНУЭЛЬ МАКРОН ЛОМАЧЕНКО – КРОЛЛА
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      Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
      ПОРОШЕНКО И ЗЕЛЕНСКИЙ ЭММАНУЭЛЬ МАКРОН ЛОМАЧЕНКО – КРОЛЛА

      Итоговый выпуск новостей за 22: 00: Массовое отравление во Львове. Выплата алиментов в Украине

      Выпуск новостей 30 Читати новину українською

      В итоговом выпуске новостей за 12 апреля по состоянию на 22:00 – во Львове после массового отравления детей в детсаду проведут проверки всех столовых учреждений образования. В Украине уже более года действует жесткий закон, который заставляет, в основном мужчин, платить после развода деньги на содержание ребенка.

      Также в выпуске:

      Украинским депутатам снова не хватило времени принять закон о государственном языке.

      Петр Порошенко и Владимир Зеленский встретились в Париже с французским президентом Эммануэлем Макроном.

      Грязные методы президентской кампании-2019: какие технологии используют кандидаты.

       

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      Теги: Новости Украины Новости Львова Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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