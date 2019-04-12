Итоговый выпуск новостей за 22: 00: Массовое отравление во Львове. Выплата алиментов в Украине

В итоговом выпуске новостей за 12 апреля по состоянию на 22:00 – во Львове после массового отравления детей в детсаду проведут проверки всех столовых учреждений образования. В Украине уже более года действует жесткий закон, который заставляет, в основном мужчин, платить после развода деньги на содержание ребенка.

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Источник: 24 канал