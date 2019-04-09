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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ
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      Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ

      Итоговый выпуск новостей за 22: 00: Митинг возле штаба Зеленского. Заработок на выборах

      Выпуск новостей 7 Читати новину українською

      В итоговом выпуске новостей за 9 апреля по состоянию на 22:00 – возле штаба кандидата в президенты Владимира Зеленского состоялись сразу несколько митингов. В Сумах требуют честного наказания для дочки депутата, которая на внедорожнике сбила 24-летнюю девушку. Сообразительные украинцы уже вовсю зарабатывают на выборах – скидки на сдачу анализов, футболки с цитатами политиков, сотни интернет-мемов.

      Также в выпуске:

      В партии "Самопомич" состоялось заседание относительно возможного выхода нескольких депутатов из фракции.

      На НСК "Олимпийском" Сергей Яровой, Сергей Князев и Николай Чечеткин решали, как лучше подготовить стадион к дебатам.

      Игорь Коломойский может вернуть себе "Приватбанк". Он подал иск о признании недействительным договора купли-продажи государством.

      Сегодня преемник Нурсултана Назарбаева объявил о внеочередных президентских выборах.

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      Теги: Выборы Президента 2019 Владимир Зеленский Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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