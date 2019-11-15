Итоговый выпуск новостей за 22: 00: Нардеп Верещук уходит с должности. Террорист ИГ в Украине
В итоговом выпуске новостей за 15 ноября по состоянию на 22:00 – "слуга народа" Ирина Верещук уходит с поста представителя Кабмина в Верховной Раде. Решение объясняет тем, что они с премьером не сработались. СБУ поймала одного из лидеров "Исламского государства" Аль Бара Шишани. Операция по задержанию боевика террористической организации состоялась Киевской области совместно с МВД Грузии и ЦРУ США
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