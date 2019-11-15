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      Итоговый выпуск новостей за 22: 00: Нардеп Верещук уходит с должности. Террорист ИГ в Украине

      Выпуск новостей 43 Читати новину українською

      В итоговом выпуске новостей за 15 ноября по состоянию на 22:00 – "слуга народа" Ирина Верещук уходит с поста представителя Кабмина в Верховной Раде. Решение объясняет тем, что они с премьером не сработались. СБУ поймала одного из лидеров "Исламского государства" Аль Бара Шишани. Операция по задержанию боевика террористической организации состоялась Киевской области совместно с МВД Грузии и ЦРУ США

      Также в выпуске:

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      Бывшего заместителя главы Нацбанка Александра Писарука отпустят под залог в размере пяти миллионов гривен.

      В Офисе Президента сообщили дату и место встречи лидеров "нормандской четверки" – она состоится 9 декабря в Париже.

      В Сумах поймали мужчину, который за несколько месяцев "угнал" 50 люков с улиц города.

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      15 ноября
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      Теги: Новости Украины Новости политики Кабинет Министров Украины СБУ Исламское государство Слуга народа Ирина Верещук Выпуск новостей
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