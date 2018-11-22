Итоговый выпуск новостей за 22: 00: Ночь в Раде. "Тарифные бунты" в Украине

В итоговом выпуске новостей за 22 ноября по состоянию на 22:00 – продолжаются консультации в украинском парламенте. Перерыв объявлен до 23:30, когда должны начать рассмотрение изменений в Налоговый кодекс. Принятие бюджета возможно уже утром 23 ноября. Люди возмущены повышением цен на проезд в общественном транспорте. Ранее пассажиры протестовали в Херсоне, Тернополе, а теперь и в Киеве.

Также в выпуске: Миллиард для фонда президента заложен в проекте бюджета на 2019 год. В здании Дома профсоюзов, где когда-то происходили протесты и горели майдановцы, открыли заведение быстрого питания KFC. Как готовится к выборам глава государства.