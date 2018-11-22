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      БЮДЖЕТ-2019 СКАНДАЛ С KFC В ДОМЕ ПРОФСОЮЗОВ В КИЕВЕ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ
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      БЮДЖЕТ-2019 СКАНДАЛ С KFC В ДОМЕ ПРОФСОЮЗОВ В КИЕВЕ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ

      Итоговый выпуск новостей за 22: 00: Ночь в Раде. "Тарифные бунты" в Украине

      Выпуск новостей 49 Читати новину українською

      В итоговом выпуске новостей за 22 ноября по состоянию на 22:00 – продолжаются консультации в украинском парламенте. Перерыв объявлен до 23:30, когда должны начать рассмотрение изменений в Налоговый кодекс. Принятие бюджета возможно уже утром 23 ноября. Люди возмущены повышением цен на проезд в общественном транспорте. Ранее пассажиры протестовали в Херсоне, Тернополе, а теперь и в Киеве.

      Также в выпуске:

      Миллиард для фонда президента заложен в проекте бюджета на 2019 год.

      В здании Дома профсоюзов, где когда-то происходили протесты и горели майдановцы, открыли заведение быстрого питания KFC.

      Как готовится к выборам глава государства.

      Теги: Тарифы Транспорт Бюджет-2019 Верховная Рада Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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      Новости за 22 ноября
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