Итоговый выпуск новостей за 22: 00: новые назначения Зеленского. Встреча с представителями МВФ

В итоговом выпуске новостей за 28 мая по состоянию на 22:00 – Владимир Зеленский назначил экс-министра финансов Александра Данилюка секретарем СНБО, а глава офиса эффективной регуляции Алексей Гончарук теперь занимает должность заместителя главы Администрации Президента. Зеленский встретился с представителями миссии МВФ и заверил, что сотрудничество будет продолжаться.

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