Итоговый выпуск новостей за 22: 00: Новые политические рейтинги. Аномальные морозы в США

В итоговом выпуске новостей за 31 января по состоянию на 22:00 – слуга народа Владимир Зеленский, если верить соцопросам, обогнал Юлию Тимошенко и Петра Порошенко. В США по меньшей мере восемь человек погибли от аномальных морозов. В пяти штатах объявлено чрезвычайное положение. А столбики термометра в некоторых населенных пунктах опустились ниже 48 градусов.

Также в выпуске: Курортный Бердянск на грани экологической катастрофы – половина города без воды, а ремонтники строят обходной коллектор. Российский самолет вернулся из Венесуэлы домой, вероятно, с 20-ю тоннами золота. Из списков ОРДЛО на обмен пленными исчезло 13 украинцев. Главы МИД европейских стран посетили Мариуполь, чтобы убедиться в блокаде Азовского моря.