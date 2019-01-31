Итоговый выпуск новостей за 22: 00: Новые политические рейтинги. Аномальные морозы в США
В итоговом выпуске новостей за 31 января по состоянию на 22:00 – слуга народа Владимир Зеленский, если верить соцопросам, обогнал Юлию Тимошенко и Петра Порошенко. В США по меньшей мере восемь человек погибли от аномальных морозов. В пяти штатах объявлено чрезвычайное положение. А столбики термометра в некоторых населенных пунктах опустились ниже 48 градусов.
Также в выпуске:
Курортный Бердянск на грани экологической катастрофы – половина города без воды, а ремонтники строят обходной коллектор.
Российский самолет вернулся из Венесуэлы домой, вероятно, с 20-ю тоннами золота.
Из списков ОРДЛО на обмен пленными исчезло 13 украинцев.
Главы МИД европейских стран посетили Мариуполь, чтобы убедиться в блокаде Азовского моря.
Источник: 24 канал
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