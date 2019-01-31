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      ЗУРАБ АЛАСАНИЯ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА КОРЬ
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      ЗУРАБ АЛАСАНИЯ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА КОРЬ

      Итоговый выпуск новостей за 22: 00: Новые политические рейтинги. Аномальные морозы в США

      Выпуск новостей 27 Читати новину українською

      В итоговом выпуске новостей за 31 января по состоянию на 22:00 – слуга народа Владимир Зеленский, если верить соцопросам, обогнал Юлию Тимошенко и Петра Порошенко. В США по меньшей мере восемь человек погибли от аномальных морозов. В пяти штатах объявлено чрезвычайное положение. А столбики термометра в некоторых населенных пунктах опустились ниже 48 градусов.

      Также в выпуске:

      Курортный Бердянск на грани экологической катастрофы – половина города без воды, а ремонтники строят обходной коллектор.

      Российский самолет вернулся из Венесуэлы домой, вероятно, с 20-ю тоннами золота.

      Из списков ОРДЛО на обмен пленными исчезло 13 украинцев.

      Главы МИД европейских стран посетили Мариуполь, чтобы убедиться в блокаде Азовского моря.

      Теги: рейтинги Погода Новости США Выборы Президента 2019 Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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