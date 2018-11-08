Итоговый выпуск новостей за 22: 00: обновление "Укрпочты". Экспорт украинских товаров
В итоговом выпуске новостей за 8 ноября по состоянию на 22:00 – "Укрпочта" меняет отделения: для работников – современные компьютеры, новые рабочие места, комнаты отдыха, а для клиентов – терминалы и отдельные кассы. Почему украинский мед теряет позиции на европейском рынке.
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Источник: 24 канал
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