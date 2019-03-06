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      Итоговый выпуск новостей за 22: 00: Подготовка к ВНО. Законодательный спам народных депутатов

      Выпуск новостей 19 Читати новину українською

      В итоговом выпуске новостей за 6 марта по состоянию на 22:00 – выпускник Черновицкого лицея записал трек, в котором более 200 украинских слов с правильными ударениями. Этот лайфхак поможет выпускникам успешно сдать ВНО. Вместо принятия важных законопроектов нардепы генерируют законодательный спам, который нереально принять. За последние пять лет зарегистрировали более 13 тысяч таких инициатив.

      Также в выпуске:

      Президент Петр Порошенко созвал заседание СНБО и прокомментировал резонансное расследование по хищениям в оборонной сфере.

      НАБУ начало закрывать уголовные производства по факту незаконного обогащения чиновников и судей.

      Кабмин ищет замену председателю правления "Нафтогаз".

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      Теги: Законодательство Новости Украины ВНА Верховная Рада Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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