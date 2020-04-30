Итоговый выпуск новостей за 22: 00: Подготовка к завершению карантина. Убийство в Харькове

В итоговом выпуске новостей за 30 апреля по состоянию на 22:00 – Зеленский заговорил о необходимости выхода из карантина. На совещании с правительством он попросил разработать план снятия ограничений в Украине. В Харькове полицейские задержали голую женщину, которая шла по улице с ножом, а в пакете несла отрезанную голову дочери.

Також у випуску новин на 24 каналі: Село Давидів, що на Львівщині, закрили на карантин. Випускникам навчальних закладів цьогоріч заборонили проводити випускні вечори через пандемію. Кількість нових випадків зараження COVID-19 в Україні знову зросла.