Итоговый выпуск новостей за 22: 00: Подготовка к завершению карантина. Убийство в Харькове
В итоговом выпуске новостей за 30 апреля по состоянию на 22:00 – Зеленский заговорил о необходимости выхода из карантина. На совещании с правительством он попросил разработать план снятия ограничений в Украине. В Харькове полицейские задержали голую женщину, которая шла по улице с ножом, а в пакете несла отрезанную голову дочери.
Також у випуску новин на 24 каналі:
Село Давидів, що на Львівщині, закрили на карантин.
Випускникам навчальних закладів цьогоріч заборонили проводити випускні вечори через пандемію.
Кількість нових випадків зараження COVID-19 в Україні знову зросла.
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