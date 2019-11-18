Итоговый выпуск новостей за 22: 00: подозрение Порошенко. Жертвы взрывов в Балаклее
В итоговом выпуске новостей за 18 ноября по состоянию на 22:00 – Снять неприкосновенность и привлечь к уголовной ответственности. ГБР направило в ГПУ проект сообщения о подозрении пятому президенту Петру Порошенко. Третья жертва взрывов на арсенале в Балаклее. В реанимации умер 43-летний военный из Кировоградщины. Он был в тяжелом состоянии. В больнице остаются еще трое пострадавших.
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