Итоговый выпуск новостей за 22: 00: Порошенко в ООН. День памяти Героев Небесной сотни
В итоговом выпуске новостей за 20 февраля по состоянию на 22:00 – Петр Порошенко во время выступления на Генассамблее ООН в Нью-Йорке в очередной раз подчеркнул, что среди боевиков на Донбассе – военнослужащие российских вооруженных сил. Украина чтит память Героев Небесной Сотни. В этот день от пуль силовиков на Майдане погибла почти сотня митингующих.
Также в выпуске:
Генпрокурор Юрий Луценко назвал имена должностных лиц, которые непосредственно руководили расстрелами.
На Ровенщине сегодня прощались с военным Русланом Кондратюком, который погиб 15 февраля на Донбассе.
Источник: 24 канал
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