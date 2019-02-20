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      Итоговый выпуск новостей за 22: 00: Порошенко в ООН. День памяти Героев Небесной сотни

      Выпуск новостей 15 Читати новину українською

      В итоговом выпуске новостей за 20 февраля по состоянию на 22:00 – Петр Порошенко во время выступления на Генассамблее ООН в Нью-Йорке в очередной раз подчеркнул, что среди боевиков на Донбассе – военнослужащие российских вооруженных сил. Украина чтит память Героев Небесной Сотни. В этот день от пуль силовиков на Майдане погибла почти сотня митингующих.

      Также в выпуске:

      Генпрокурор Юрий Луценко назвал имена должностных лиц, которые непосредственно руководили расстрелами.

      На Ровенщине сегодня прощались с военным Русланом Кондратюком, который погиб 15 февраля на Донбассе.

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      Теги: Евромайдан Петр Порошенко Генассамблея ООН ООН Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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