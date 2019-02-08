Итоговый выпуск новостей за 22: 00: потери на Донбассе. Расследование расстрела на Майдане
В итоговом выпуске новостей за 8 января по состоянию на 22:00 – на передовой российско-украинской войны активизировался враг. Боевики восемь раз нарушили режим тишины, один украинский военный погиб, двое ранены. Строительство на улице Институтский в Киеве ставит под сомнение проведение следственного эксперимента в судебном деле расстрела Небесной сотни в 2014 году на Майдане.
Также в выпуске:
Центральная избирательная комиссия обнародовала окончательный список претендентов на кресло главы государства – их 44.
Министр внутренних дел Арсен Аваков берет под контроль весь избирательный процесс: что это значит и почему не все так просто.
Национальное антикоррупционное бюро уже второй день проводит обыски в публичном акционерном обществе "Аграрный фонд".
Источник: 24 канал
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