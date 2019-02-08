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      НАТО УЛЬЯНА СУПРУН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019
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      НАТО УЛЬЯНА СУПРУН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      Итоговый выпуск новостей за 22: 00: потери на Донбассе. Расследование расстрела на Майдане

      Выпуск новостей 27 Читати новину українською

      В итоговом выпуске новостей за 8 января по состоянию на 22:00 – на передовой российско-украинской войны активизировался враг. Боевики восемь раз нарушили режим тишины, один украинский военный погиб, двое ранены. Строительство на улице Институтский в Киеве ставит под сомнение проведение следственного эксперимента в судебном деле расстрела Небесной сотни в 2014 году на Майдане.

      Также в выпуске:

      Центральная избирательная комиссия обнародовала окончательный список претендентов на кресло главы государства – их 44.

      Министр внутренних дел Арсен Аваков берет под контроль весь избирательный процесс: что это значит и почему не все так просто.

      Национальное антикоррупционное бюро уже второй день проводит обыски в публичном акционерном обществе "Аграрный фонд".

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Жертвы Евромайдан Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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