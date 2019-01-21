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      Итоговый выпуск новостей за 22: 00: пожар вблизи Керченского пролива. Как голосуют переселенцы

      Выпуск новостей 14 Читати новину українською

      В итоговом выпуске новостей за 21 января по состоянию на 22:00 – два судна под флагом Танзании горят в районе Керченского пролива, на одном из них, по предварительным данным, произошел взрыв. "Интерфакс" сообщает, что в результате пожара погибли по меньшей мере 11 человек. Как голосовать переселенцам, лицам не по месту прописки и украинцам за рубежом – рассказали журналисты 24 канала.

      Также в выпуске:

      В Брюсселе завершился второй раунд газовых переговоров в трехстороннем формате – Украина, Россия и Евросоюз.

      22 января украинцы будут отмечать 100 лет со дня провозглашения Акта Злуки.

      Сегодня партия "Слуга народа" выдвинула Владимира Зеленского кандидатом в президенты.

      Теги: Новости Украины Водный транспорт Керчь Новости Крыма Аннексия Крыма Выпуск новостей Выборы Президента 2019
      Источник: 24 канал
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