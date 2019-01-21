Итоговый выпуск новостей за 22: 00: пожар вблизи Керченского пролива. Как голосуют переселенцы

В итоговом выпуске новостей за 21 января по состоянию на 22:00 – два судна под флагом Танзании горят в районе Керченского пролива, на одном из них, по предварительным данным, произошел взрыв. "Интерфакс" сообщает, что в результате пожара погибли по меньшей мере 11 человек. Как голосовать переселенцам, лицам не по месту прописки и украинцам за рубежом – рассказали журналисты 24 канала.

Также в выпуске: В Брюсселе завершился второй раунд газовых переговоров в трехстороннем формате – Украина, Россия и Евросоюз. 22 января украинцы будут отмечать 100 лет со дня провозглашения Акта Злуки. Сегодня партия "Слуга народа" выдвинула Владимира Зеленского кандидатом в президенты.