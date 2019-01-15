Итоговый выпуск новостей за 22: 00: приговор украинским пленным морякам. Допрос Гриценко

В итоговом выпуске новостей за 15 января по состоянию на 22:00 – Лефортовский суд Москвы принял решение продлить меру пресечения двадцати украинским пленным морякам. Они должны находиться под стражей до 24 апреля. Кандидата в президенты Анатолия Гриценко допросили в Службе Безопасности. Причиной тому стали его заявления, которые он делал в отношении российской аннексии Крыма и агрессии на Донбассе

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