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      Итоговый выпуск новостей за 22: 00: приговор украинским пленным морякам. Допрос Гриценко

      Выпуск новостей 39 Читати новину українською

      В итоговом выпуске новостей за 15 января по состоянию на 22:00 – Лефортовский суд Москвы принял решение продлить меру пресечения двадцати украинским пленным морякам. Они должны находиться под стражей до 24 апреля. Кандидата в президенты Анатолия Гриценко допросили в Службе Безопасности. Причиной тому стали его заявления, которые он делал в отношении российской аннексии Крыма и агрессии на Донбассе

      Также в выпуске:

      По версии Нацполиции, пожар в Киево-Печерской лавре был вызван действиями бездомного.

      "Технические кандидаты" на президентских выборах 2019 года.

       

      Теги: Новости Украины Украинцы в плену РФ Михаил Добкин Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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