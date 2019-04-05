Итоговый выпуск новостей за 22: 00: принятие протоколов ЦИК. Реакция международных СМИ
В итоговом выпуске новостей за 5 апреля по состоянию на 22:00 – все протоколы с мокрыми печатями приняла Центральная избирательная комиссия. Это документы 199 окружных комиссий Украины и одной зарубежной. Иностранные СМИ высмеивают политические баталии украинских выборов.
Также в выпуске:
Сколько раз и как проходили дискуссии кандидатов в президенты Украины.
Активисты призывают Зеленского обнародовать декларацию за 2018 год.
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Источник: 24 канал
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