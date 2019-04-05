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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ
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      22:21, 3 апреля
      Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ

      Итоговый выпуск новостей за 22: 00: принятие протоколов ЦИК. Реакция международных СМИ

      Выпуск новостей 38 Читати новину українською

      В итоговом выпуске новостей за 5 апреля по состоянию на 22:00 – все протоколы с мокрыми печатями приняла Центральная избирательная комиссия. Это документы 199 окружных комиссий Украины и одной зарубежной. Иностранные СМИ высмеивают политические баталии украинских выборов.

      Также в выпуске:

      Сколько раз и как проходили дискуссии кандидатов в президенты Украины.

      Активисты призывают Зеленского обнародовать декларацию за 2018 год.

      В Мариуполе многоквартирный дом треснул пополам.

      blog_ava
      Анализы у Зеленского брал экс-участник кулинарного шоу: он хочет стать актером
      5 апреля
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      Теги: Новости Украины Новости политики ЦИК Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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      Новости за 5 апреля
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