Итоговый выпуск новостей за 22: 00: принятие протоколов ЦИК. Реакция международных СМИ

В итоговом выпуске новостей за 5 апреля по состоянию на 22:00 – все протоколы с мокрыми печатями приняла Центральная избирательная комиссия. Это документы 199 окружных комиссий Украины и одной зарубежной. Иностранные СМИ высмеивают политические баталии украинских выборов.

Также в выпуске: Сколько раз и как проходили дискуссии кандидатов в президенты Украины. Активисты призывают Зеленского обнародовать декларацию за 2018 год. В Мариуполе многоквартирный дом треснул пополам.

Источник: 24 канал