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      Итоговый выпуск новостей за 22: 00: Протесты "желтых жилетов". Обыски в епархиях УПЦ МП

      Выпуск новостей 20 Читати новину українською

      В итоговом выпуске за 3 декабря по состоянию на 22:00 – во Франции к протестующим в желтых жилетах присоединились студенты и работники "скорой", которые тоже недовольны ценами на топливо. К священнослужителям православной церкви Московского патриархата, которых обвиняют в разжигании религиозной вражды, пришли правоохранители. Обыски проводились в Киеве, Овруче и Житомире.

      Также в выпуске:

      В Украине начались военные сборы резервистов и военнообязанных.

      Людмила Денисова планирует провести переговоры с Татьяной Москальковой о встрече с пленными моряками.

      Продолжается суд над экс-главой ГФС Мирославом Проданом.

      Новые детали убийства саудовского журналиста Джамаля Хашогги.

      Теги: Новости Украины протесты Протесты во Франции Новости Франции УПЦ МП Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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