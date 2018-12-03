Итоговый выпуск новостей за 22: 00: Протесты "желтых жилетов". Обыски в епархиях УПЦ МП

В итоговом выпуске за 3 декабря по состоянию на 22:00 – во Франции к протестующим в желтых жилетах присоединились студенты и работники "скорой", которые тоже недовольны ценами на топливо. К священнослужителям православной церкви Московского патриархата, которых обвиняют в разжигании религиозной вражды, пришли правоохранители. Обыски проводились в Киеве, Овруче и Житомире.

Также в выпуске: В Украине начались военные сборы резервистов и военнообязанных. Людмила Денисова планирует провести переговоры с Татьяной Москальковой о встрече с пленными моряками. Продолжается суд над экс-главой ГФС Мирославом Проданом. Новые детали убийства саудовского журналиста Джамаля Хашогги.