Итоговый выпуск новостей за 22: 00: Протесты "желтых жилетов". Обыски в епархиях УПЦ МП
В итоговом выпуске за 3 декабря по состоянию на 22:00 – во Франции к протестующим в желтых жилетах присоединились студенты и работники "скорой", которые тоже недовольны ценами на топливо. К священнослужителям православной церкви Московского патриархата, которых обвиняют в разжигании религиозной вражды, пришли правоохранители. Обыски проводились в Киеве, Овруче и Житомире.
Также в выпуске:
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Источник: 24 канал
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