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      Итоговый выпуск новостей за 22: 00: расстрел на фронте. Украинцы в плену РФ

      Выпуск новостей 56 Читати новину українською

      В итоговом выпуске новостей за 16 января по состоянию на 22:00 – на линии разграничения на Донбассе под обстрел из гранатомета попал грузовик украинских военных. Все украинские моряки получили одинаковые приговоры: еще три месяца под стражей.

      Также в выпуске:

      Украина чтит память "киборгов" – военных и добровольцев, погибших во время защиты Донецкого аэропорта.

      Ольга Богомолец и Роман Насиров подали документы в ЦИК.

      На днях Президент Украины Петр Порошенко устроил настоящий "Томос-тур" по Украине.

      Парламент Великобритании не поддержал отставку правительства Терезы Мэй.

      Теги: Украинцы в плену РФ Война на Донбассе Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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      Новости за 16 января
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