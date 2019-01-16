Итоговый выпуск новостей за 22: 00: расстрел на фронте. Украинцы в плену РФ

В итоговом выпуске новостей за 16 января по состоянию на 22:00 – на линии разграничения на Донбассе под обстрел из гранатомета попал грузовик украинских военных. Все украинские моряки получили одинаковые приговоры: еще три месяца под стражей.

Также в выпуске: Украина чтит память "киборгов" – военных и добровольцев, погибших во время защиты Донецкого аэропорта. Ольга Богомолец и Роман Насиров подали документы в ЦИК. На днях Президент Украины Петр Порошенко устроил настоящий "Томос-тур" по Украине. Парламент Великобритании не поддержал отставку правительства Терезы Мэй.