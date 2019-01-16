Итоговый выпуск новостей за 22: 00: расстрел на фронте. Украинцы в плену РФ
В итоговом выпуске новостей за 16 января по состоянию на 22:00 – на линии разграничения на Донбассе под обстрел из гранатомета попал грузовик украинских военных. Все украинские моряки получили одинаковые приговоры: еще три месяца под стражей.
Также в выпуске:
Украина чтит память "киборгов" – военных и добровольцев, погибших во время защиты Донецкого аэропорта.
Ольга Богомолец и Роман Насиров подали документы в ЦИК.
На днях Президент Украины Петр Порошенко устроил настоящий "Томос-тур" по Украине.
Парламент Великобритании не поддержал отставку правительства Терезы Мэй.
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии