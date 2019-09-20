Итоговый выпуск новостей за 22: 00: российский газ или "Игла зависимости". Изменение климата

В итоговом выпуске новостей за 20 сентября по состоянию на 22:00 – украинское правительство готово снова покупать газ у России. Об этом сегодня сообщил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель. Он отметил, что с такой инициативой выступила сама РФ. Протестующие по всему миру обращаются к своим властям с требованием признать изменение климата приоритетом в работе парламента.

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