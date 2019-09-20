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      АЛЕКСЕЙ БЕЛЬКО ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ КИЕВРАДА

      Итоговый выпуск новостей за 22: 00: российский газ или "Игла зависимости". Изменение климата

      Выпуск новостей 32 Читати новину українською

      В итоговом выпуске новостей за 20 сентября по состоянию на 22:00 – украинское правительство готово снова покупать газ у России. Об этом сегодня сообщил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель. Он отметил, что с такой инициативой выступила сама РФ. Протестующие по всему миру обращаются к своим властям с требованием признать изменение климата приоритетом в работе парламента.

      Также в выпуске:

      Две недели вместо полугода представители новой власти готовили проект бюджета на 2020 год. Документ пока сырой: из-за нехватки времени чиновники опирались на опыт предшественников.

      Украина планирует развести войска по всей линии фронта.

      Киевскому минеру 60 суток под стражей с правом залога в размере почти 300 тысяч гривен.

      blog_ava
      Наличный курс валют 20 сентября доллар и евро снова существенно теряют
      20 сентября
      795
      Теги: Новости Украины Украина – Россия Экология Газ Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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