Итоговый выпуск новостей за 22: 00: Сбитие пешеходов полицейским. Разрушенный мемориал УПА

В итоговом выпуске новостей за 20 января по состоянию на 22:00 – в Одессе полицейский сбил супругов, которые переходили дорогу, а когда хотел сбежать с места аварии, то протаранил шлагбаум. В Польше снова уничтожили мемориальную доску воинам УПА. Произошло это на горе Монастырь в подкарпатском воеводстве.

Также в выпуске: Украина прощается с погибшими в небе над Тегераном украинцами. Иран направит в Украину специалистов, которые должны определить, имеет ли Украина оборудование для расшифровки черных ящиков. Украина выплатила экс-мэру Славянска подозреваемой в сепаратизме Неле Штепе 3600 евро компенсации.