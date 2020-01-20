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      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ АЛЕКСЕЙ ГОНЧАРУК
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      24 Канал Программы Выпуск новостей
      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ АЛЕКСЕЙ ГОНЧАРУК

      Итоговый выпуск новостей за 22: 00: Сбитие пешеходов полицейским. Разрушенный мемориал УПА

      Выпуск новостей 36 Читати новину українською

      В итоговом выпуске новостей за 20 января по состоянию на 22:00 – в Одессе полицейский сбил супругов, которые переходили дорогу, а когда хотел сбежать с места аварии, то протаранил шлагбаум. В Польше снова уничтожили мемориальную доску воинам УПА. Произошло это на горе Монастырь в подкарпатском воеводстве.

      Также в выпуске:

      Украина прощается с погибшими в небе над Тегераном украинцами.

      Иран направит в Украину специалистов, которые должны определить, имеет ли Украина оборудование для расшифровки черных ящиков.

      Украина выплатила экс-мэру Славянска подозреваемой в сепаратизме Неле Штепе 3600 евро компенсации.

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      Теги: Аварии и ДТП Новости Украины Выпуск новостей
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