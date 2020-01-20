Итоговый выпуск новостей за 22: 00: Сбитие пешеходов полицейским. Разрушенный мемориал УПА
В итоговом выпуске новостей за 20 января по состоянию на 22:00 – в Одессе полицейский сбил супругов, которые переходили дорогу, а когда хотел сбежать с места аварии, то протаранил шлагбаум. В Польше снова уничтожили мемориальную доску воинам УПА. Произошло это на горе Монастырь в подкарпатском воеводстве.
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