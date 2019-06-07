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      ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ЕВРО-2020 ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019
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      Итоговый выпуск новостей за 22: 00: Скандал из-за заявлений Кучмы. Захват кинотеатра "Киев"

      Выпуск новостей 30 Читати новину українською

      В итоговом выпуске новостей за 7 июня по состоянию на 22: 00 – в Генпрокуратуре открыли сразу три дела из-за заявления Леонида Кучмы по Донбассу во время переговоров в Минске. Возле столичного кинотеатра "Киев" все неравнодушные к его судьбе – от администрации заведения до активистов и зрителей – протестовали против силового захвата здания.

      Также в выпуске:

      В Дубае туристический автобус врезался в дорожную конструкцию. в результате погибли 17 пассажиров.

      На Луганщине во время сельскохозяйственных работ на мине подорвались два тракториста.

      В Запорожье СБУ предотвратила теракт. Запланировал его осуществить житель Донецкой области, который специально для этого приехал в город.

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      Теги: Новости Украины Леонид Кучма Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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