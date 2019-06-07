Итоговый выпуск новостей за 22: 00: Скандал из-за заявлений Кучмы. Захват кинотеатра "Киев"
В итоговом выпуске новостей за 7 июня по состоянию на 22: 00 – в Генпрокуратуре открыли сразу три дела из-за заявления Леонида Кучмы по Донбассу во время переговоров в Минске. Возле столичного кинотеатра "Киев" все неравнодушные к его судьбе – от администрации заведения до активистов и зрителей – протестовали против силового захвата здания.
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