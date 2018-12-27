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      Итоговый выпуск новостей за 22: 00: Скандал с Трухановым и журналистом. "Приказ" Насирова

      Выпуск новостей 39 Читати новину українською

      В итоговом выпуске новостей за 27 декабря по состоянию на 22:00 – мэр Одессы Геннадий Труханов оттолкнул журналиста "Радио Свобода" из-за неудобных вопросов. Роман Насиров пришел в ГФС и подписал приказ о своем восстановлении в должности – правда, без исходящего номера и печати.

      Также в выпуске:

      Моряки, заключенные в России, не встретят праздники с родными, но они чувствуют, что за их свободу продолжается борьба.

      Россия и ее агрессия в Керченском проливе – одна из топ-тем в мире, да и почти весь 2018 Украина была в эпицентре геополитических событий.

      Россия снова бряцает оружием перед миром: прошли испытания ракеты "Авангард".

      Теги: Роман Насиров Геннадий Труханов Новости Одессы Государственная фискальная служба Выпуск новостей Скандал СМИ Журналисты
      Источник: 24 канал
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