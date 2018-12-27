Итоговый выпуск новостей за 22: 00: Скандал с Трухановым и журналистом. "Приказ" Насирова
В итоговом выпуске новостей за 27 декабря по состоянию на 22:00 – мэр Одессы Геннадий Труханов оттолкнул журналиста "Радио Свобода" из-за неудобных вопросов. Роман Насиров пришел в ГФС и подписал приказ о своем восстановлении в должности – правда, без исходящего номера и печати.
Также в выпуске:
Моряки, заключенные в России, не встретят праздники с родными, но они чувствуют, что за их свободу продолжается борьба.
Россия и ее агрессия в Керченском проливе – одна из топ-тем в мире, да и почти весь 2018 Украина была в эпицентре геополитических событий.
Россия снова бряцает оружием перед миром: прошли испытания ракеты "Авангард".
Источник: 24 канал
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