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      ДЕЛО ЕКАТЕРИНЫ ГАНДЗЮК РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ
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      Итоговый выпуск новостей за 22: 00: Слова отца Гандзюк о Екатерине. Убийство 14-летней девушки

      Выпуск новостей 32 Читати новину українською

      В итоговом выпуске новостей за 4 ноября по состоянию на 22:00 – "Уменьшилось количество нападений, Катя отдала жизнь не напрасно", – так сказал отец Гандзюк на акции под ОПУ. Активисты требуют наказать причастных к убийству. Хотел интима, а когда девушка отказала, задушил. В Одессе 9-классник убил 14-летнюю девушку. Ее телефон сдал в ломбард, а на вырученные деньги купил наркотики.

      Также в выпуске:

      В Кабмине хотят легализовать игорный бизнес.

      Президент Зеленский подписал судебную реформу.

      Лента Наримана Алиева "Домой" вошла в длинный список потенциальных номинантов на Золотой глобус.

      В годовщину смерти Екатерины Гандзюк по всей стране прошли митинги активистов.

      blog_ava
      Кричал, материл и угрожал: зачем помощник Путина приезжал к боевикам на Донбасс
      4 ноября
      2608
      Теги: Дело Екатерины Гандзюк Убийство Новости Киева Криминальные новости Новости Одессы Выпуск новостей
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