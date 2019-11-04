Итоговый выпуск новостей за 22: 00: Слова отца Гандзюк о Екатерине. Убийство 14-летней девушки

В итоговом выпуске новостей за 4 ноября по состоянию на 22:00 – "Уменьшилось количество нападений, Катя отдала жизнь не напрасно", – так сказал отец Гандзюк на акции под ОПУ. Активисты требуют наказать причастных к убийству. Хотел интима, а когда девушка отказала, задушил. В Одессе 9-классник убил 14-летнюю девушку. Ее телефон сдал в ломбард, а на вырученные деньги купил наркотики.

Также в выпуске: В Кабмине хотят легализовать игорный бизнес. Президент Зеленский подписал судебную реформу. Лента Наримана Алиева "Домой" вошла в длинный список потенциальных номинантов на Золотой глобус. В годовщину смерти Екатерины Гандзюк по всей стране прошли митинги активистов.