Итоговый выпуск новостей за 22: 00: Слова отца Гандзюк о Екатерине. Убийство 14-летней девушки
В итоговом выпуске новостей за 4 ноября по состоянию на 22:00 – "Уменьшилось количество нападений, Катя отдала жизнь не напрасно", – так сказал отец Гандзюк на акции под ОПУ. Активисты требуют наказать причастных к убийству. Хотел интима, а когда девушка отказала, задушил. В Одессе 9-классник убил 14-летнюю девушку. Ее телефон сдал в ломбард, а на вырученные деньги купил наркотики.
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