Итоговый выпуск новостей за 22 00: Смертельная стрельба в Нидерландах. Смерть от кори
В итоговом выпуске новостей за 18 марта по состоянию на 22:00 – посреди белого дня в голландском Утрехте вооруженный мужчина открыл огонь по трамваю. В результате стрельбы три человека погибли, еще девять ранены. На Ровенщине от кори умерла 9-летняя девочка. Родители сообщили, что ребенок не имел прививки, хотя и имел справку о вакцинации.
Также в выпуске:
Совет Европы проведет заседание относительно аннексии Крыма.
Как проголосовать на президентских выборах.
На Сумщине от кори пострадала беременная женщина.
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
-
Главные новости 18 марта: визит Путина в Крым на годовщину аннексии и стрельба в Нидерландахсегодня , 22:05
-
Как вернуть Крым Украине: эксклюзивный комментарий депутата РФ, голосовавшего против аннексиисегодня , 21:49
-
Как выглядит украинский пользователь смартфонов Sony: интервью с главой компании в Украинесегодня , 21:06
Комментарии