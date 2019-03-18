23:42
18 март 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      АННЕКСИЯ КРЫМА ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОРПУС ТЕРАКТ В НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Какой уважаемый орган Бастрыкин не нашел у Путина. Мнения россиян о Крыме
      Вєсті Кремля
      22:01, сегодня
      Вести.UA: Что общего у кумы Путина и курицы. Бойко придумал, как угодить народу
      Вєсті.UA
      19:36, сегодня
      Битва за имущество: во что превратился известный санаторий "Лермонтовский" в Одессе
      ЦРУ
      09:00, 15 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Творческая самодеятельность
      Згадати все
      00:45, 16 марта
      Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
      АННЕКСИЯ КРЫМА ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОРПУС ТЕРАКТ В НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ

      Итоговый выпуск новостей за 22 00: Смертельная стрельба в Нидерландах. Смерть от кори

      Выпуск новостей 34 Читати новину українською

      В итоговом выпуске новостей за 18 марта по состоянию на 22:00 – посреди белого дня в голландском Утрехте вооруженный мужчина открыл огонь по трамваю. В результате стрельбы три человека погибли, еще девять ранены. На Ровенщине от кори умерла 9-летняя девочка. Родители сообщили, что ребенок не имел прививки, хотя и имел справку о вакцинации.

      Также в выпуске:

      Совет Европы проведет заседание относительно аннексии Крыма.

      Как проголосовать на президентских выборах.

      На Сумщине от кори пострадала беременная женщина.

      blog_ava
      Ее убила случайность, - врач Юлии Началовой прокомментировал причину смерти певицы
      сегодня
      3220
      Теги: Нидерланды Жертвы Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      5 річниця анексії Криму, або Важкий груз для Росії
      сегодня , 22:15 5 річниця анексії Криму, або Важкий груз для Росії
      Артем Овдієнко 322
      Главные новости 18 марта: визит Путина в Крым на годовщину аннексии и стрельба в Нидерландах
      сегодня , 22:05 Главные новости 18 марта: визит Путина в Крым на годовщину аннексии и стрельба в Нидерландах
      182
      Как выглядит украинский пользователь смартфонов Sony: интервью с главой компании в Украине
      сегодня , 21:06 Как выглядит украинский пользователь смартфонов Sony: интервью с главой компании в Украине
      88
      Клоуны и клоны в электоральном цирке: что пишут западные СМИ о кандидатах в президенты Украины
      сегодня , 20:30 Клоуны и клоны в электоральном цирке: что пишут западные СМИ о кандидатах в президенты Украины
      Світлана Попова 722
      Иногда мне хочется уехать из Киева и найти покой на чужбине, – Евгения Кононенко
      сегодня , 20:06 Иногда мне хочется уехать из Киева и найти покой на чужбине, – Евгения Кононенко
      Наталія Лебідь 301
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук