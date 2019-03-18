Итоговый выпуск новостей за 22 00: Смертельная стрельба в Нидерландах. Смерть от кори

В итоговом выпуске новостей за 18 марта по состоянию на 22:00 – посреди белого дня в голландском Утрехте вооруженный мужчина открыл огонь по трамваю. В результате стрельбы три человека погибли, еще девять ранены. На Ровенщине от кори умерла 9-летняя девочка. Родители сообщили, что ребенок не имел прививки, хотя и имел справку о вакцинации.

Также в выпуске: Совет Европы проведет заседание относительно аннексии Крыма. Как проголосовать на президентских выборах. На Сумщине от кори пострадала беременная женщина.