Итоговый выпуск новостей за 22: 00: Транш для Украины. Главная елка страны
В итоговом выпуске новостей за 19 декабря, по состоянию на 22:00 – до 25 декабря Украина должна получить новый транш от МВФ, новое соглашение рассчитано на 14 месяцев, в течение которых МВФ выделит почти 4 миллиарда долларов. В Киеве на Софийской площади официально зажгли главную елку страны в День святого Николая, 19 декабря.
Также в выпуске:
США начали вывод своих войск из Сирии.
Кабмин решил разделить Государственную фискальную службу на два ведомства: Государственную налоговую и Государственную таможенную службы.
Суд отказал экс-главе ГФС Роману Насирову в удовлетворении иска против врача-кардиолога.
Источник: 24 канал
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