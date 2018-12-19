Итоговый выпуск новостей за 22: 00: Транш для Украины. Главная елка страны

В итоговом выпуске новостей за 19 декабря, по состоянию на 22:00 – до 25 декабря Украина должна получить новый транш от МВФ, новое соглашение рассчитано на 14 месяцев, в течение которых МВФ выделит почти 4 миллиарда долларов. В Киеве на Софийской площади официально зажгли главную елку страны в День святого Николая, 19 декабря.

Также в выпуске: США начали вывод своих войск из Сирии. Кабмин решил разделить Государственную фискальную службу на два ведомства: Государственную налоговую и Государственную таможенную службы. Суд отказал экс-главе ГФС Роману Насирову в удовлетворении иска против врача-кардиолога.