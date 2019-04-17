Итоговый выпуск новостей за 22: 00: украинские моряки в плену РФ. Суд на Крючковым

В итоговом выпуске новостей за 17 апреля по состоянию на 22:00 – суд в Москве продлил срок ареста 24 украинским пленным морякам. 45 суток под стражей с возможностью внести залог в 7 миллионов гривен – такую меру пресечения избрал суд экстрадированному из Германии Интерполом экс-нардепу Дмитрию Крючкову.

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В Мариуполе простились с 20-летним бойцом-добровольцем и парамедиком Николаем Волковым, который скончался утром 15 апреля в больнице имени Мечникова в Днепре.

Кандидат в президенты и действующий глава государства Петр Порошенко подтвердил, что дебаты состоятся 19 апреля в 19:00 на НСК "Олимпийский".

Второй тур выборов был под угрозой срыва – все потому, что после первого тура стало значительно меньше желающих работать в избирательных комиссиях.

Пророссийские боевики по меньшей мере девять раз били в течение прошедших суток по позициям защитников мирной Украины.