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      ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ ПОРОШЕНКО И ЗЕЛЕНСКИЙ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019
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      Итоговый выпуск новостей за 22: 00: украинские моряки в плену РФ. Суд на Крючковым

      Выпуск новостей 19 Читати новину українською

      В итоговом выпуске новостей за 17 апреля по состоянию на 22:00 – суд в Москве продлил срок ареста 24 украинским пленным морякам. 45 суток под стражей с возможностью внести залог в 7 миллионов гривен – такую меру пресечения избрал суд экстрадированному из Германии Интерполом экс-нардепу Дмитрию Крючкову.

      Также в выпуске:

      В Мариуполе простились с 20-летним бойцом-добровольцем и парамедиком Николаем Волковым, который скончался утром 15 апреля в больнице имени Мечникова в Днепре.

      Кандидат в президенты и действующий глава государства Петр Порошенко подтвердил, что дебаты состоятся 19 апреля в 19:00 на НСК "Олимпийский".

      Второй тур выборов был под угрозой срыва – все потому, что после первого тура стало значительно меньше желающих работать в избирательных комиссиях.

      Пророссийские боевики по меньшей мере девять раз били в течение прошедших суток по позициям защитников мирной Украины.

      blog_ava
      Дебаты между Зеленским и Порошенко: что известно
      17 апреля
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      Теги: Дмитрий Крючков Украинские моряки в плену Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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