Итоговый выпуск новостей за 22: 00: Увольнение Бабак. Решение по Кузьменко в деле Шеремета

В итоговом выпуске новостей за 4 февраля по состоянию на 22:00 – Верховная Рада уволила министра развития общин и территорий Алену Бабак и назначила вместо нее Дениса Шмыгаля. Фигурантку дела Шеремета – Юлию Кузьменко – оставили под стражей еще на два месяца, до 3 апреля.

Также в выпуске:

Верховная Рада предварительно поддержала сокращение народных депутатов с четырехсот пятидесяти до трехсот.

Одиозный Илья Кива снова не давал покоя рукам в Верховной Раде. На этот раз его застали за перепиской с не менее скандальным российским политиком Владимиром Жириновским.

Аэропорт "Борисполь" месяц не будет принимать рейсы из Китая, сегодня из курортной Саньи приземлился последний самолет.