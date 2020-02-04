Итоговый выпуск новостей за 22: 00: Увольнение Бабак. Решение по Кузьменко в деле Шеремета
В итоговом выпуске новостей за 4 февраля по состоянию на 22:00 – Верховная Рада уволила министра развития общин и территорий Алену Бабак и назначила вместо нее Дениса Шмыгаля. Фигурантку дела Шеремета – Юлию Кузьменко – оставили под стражей еще на два месяца, до 3 апреля.
Также в выпуске:
Верховная Рада предварительно поддержала сокращение народных депутатов с четырехсот пятидесяти до трехсот.
Одиозный Илья Кива снова не давал покоя рукам в Верховной Раде. На этот раз его застали за перепиской с не менее скандальным российским политиком Владимиром Жириновским.
Аэропорт "Борисполь" месяц не будет принимать рейсы из Китая, сегодня из курортной Саньи приземлился последний самолет.
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии