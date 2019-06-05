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      Итоговый выпуск новостей за 22: 00: визит Зеленского в Брюссель. Непогода на Тернопольщине

      Голобородько 58 Читати новину українською

      В итоговом выпуске новостей за 5 июня по состоянию на 22:00 – Владимир Зеленский совершил первый зарубежный визит на посту президента Украины в Брюссель. На Тернопольщине жители двух сел приходят в себя от мощного ливня, который вызвал настоящий потоп.

      Также в выпуске:

      На Донбассе погибли трое украинских военных.

      Рейтинг "Слуги народа" Зеленского вырос просто до невероятного показателя.

      Виталий Кличко позвал Михеила Саакашвили на парламентские выборы.

      В Минске договорились о новом перемирии на Донбассе.

      blog_ava
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      5 июня
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      Теги: Владимир Зеленский Непогода в Украине Голобородько
      Источник: 24 канал
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