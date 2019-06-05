Итоговый выпуск новостей за 22: 00: визит Зеленского в Брюссель. Непогода на Тернопольщине
В итоговом выпуске новостей за 5 июня по состоянию на 22:00 – Владимир Зеленский совершил первый зарубежный визит на посту президента Украины в Брюссель. На Тернопольщине жители двух сел приходят в себя от мощного ливня, который вызвал настоящий потоп.
Также в выпуске:
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В Минске договорились о новом перемирии на Донбассе.
Источник: 24 канал
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