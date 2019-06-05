Итоговый выпуск новостей за 22: 00: визит Зеленского в Брюссель. Непогода на Тернопольщине

В итоговом выпуске новостей за 5 июня по состоянию на 22:00 – Владимир Зеленский совершил первый зарубежный визит на посту президента Украины в Брюссель. На Тернопольщине жители двух сел приходят в себя от мощного ливня, который вызвал настоящий потоп.

Также в выпуске: На Донбассе погибли трое украинских военных. Рейтинг "Слуги народа" Зеленского вырос просто до невероятного показателя. Виталий Кличко позвал Михеила Саакашвили на парламентские выборы. В Минске договорились о новом перемирии на Донбассе.

Источник: 24 канал