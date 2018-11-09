Итоговый выпуск новостей за 22: 00: возвращение "Партии регионов". Российский шпион в Австрии
В итоговом выпуске новостей за 9 ноября по состоянию на 22:00 – "Партия регионов" заявила о своем возвращении на политическую арену, лидером обновленной партии стал Иван Миглазов. В Австрии задержали экс-полковника Вооруженных сил страны по подозрению в работе на российскую разведку с конца 90-х годов.
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Источник: 24 канал
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