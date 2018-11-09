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      АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ УСИК – БЕЛЬЮ ЮРИЙ ЛУЦЕНКО ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК
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      22:51, 9 ноября
      Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
      АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ УСИК – БЕЛЬЮ ЮРИЙ ЛУЦЕНКО ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК

      Итоговый выпуск новостей за 22: 00: возвращение "Партии регионов". Российский шпион в Австрии

      Выпуск новостей 35 Читати новину українською

      В итоговом выпуске новостей за 9 ноября по состоянию на 22:00 – "Партия регионов" заявила о своем возвращении на политическую арену, лидером обновленной партии стал Иван Миглазов. В Австрии задержали экс-полковника Вооруженных сил страны по подозрению в работе на российскую разведку с конца 90-х годов.

      Также в выпуске:

      За минувшие сутки на фронте двое украинских военных получили ранения.

      В день украинской письменности и языка по всей стране традиционно проводится диктант.

      Ирина Луценко отказалась давать комментарий беременной журналистке 24 канала Татьяне Шевченко, оттолкнув ее.

      Теги: Новости России Новости политики Австрия Партия регионов Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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