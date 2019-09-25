Итоговый выпуск новостей за 22: 00: Встреча Зеленского и Трампа. Новый начальник Нацполиции
В итоговом выпуске новостей за 25 сентября по состоянию на 22:00 – Президент Украины Владимир Зеленский начал встречу с президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорке. Сейчас идет ее закрытая часть. Кабимн назначил нового начальника Нацполиции, им стал Игорь Клименко.
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Источник: 24 канал
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