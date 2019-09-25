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      ЗЕЛЕНСКИЙ В США ДОНАЛЬД ТРАМП МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УКРАИНЫ

      Итоговый выпуск новостей за 22: 00: Встреча Зеленского и Трампа. Новый начальник Нацполиции

      Выпуск новостей 10 Читати новину українською

      В итоговом выпуске новостей за 25 сентября по состоянию на 22:00 – Президент Украины Владимир Зеленский начал встречу с президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорке. Сейчас идет ее закрытая часть. Кабимн назначил нового начальника Нацполиции, им стал Игорь Клименко.

      Также в выпуске:

      Стенограмму разговора Зеленского и Трампа опубликовали: президенты говорили о Байдене.

      В Украину съезжаются хасиды, чтобы отпраздновать иудейский Новый год.

      Опять обострение на Донбассе: двое украинских военных получили ранения, боевики 17 раз нарушили режим тишины.

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      Теги: Выпуск новостей Игорь Клименко Полиция Зеленский в США Владимир Зеленский Новости политики Новости США Новости Украины Дональд Трамп
      Источник: 24 канал
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