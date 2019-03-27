Итоговый выпуск новостей за 22: 00: взрыв в Кропивницком. Задержание активистов "Нацкорпуса"
В итоговом выпуске новостей за 27 марта по состоянию на 22:00 – в Винницкой области полиция задержала трех активистов "Нацкорпуса", конфликт произошел во время приезда Петра Порошенко. Позже задержанных отпустили, на них составили административное правонарушение за мелкое хулиганство. В Кропивницком из-за пожара на газовой заправке прогремели взрывы. Сейчас на месте работают спасатели.
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Источник: 24 канал
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