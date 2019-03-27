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      Итоговый выпуск новостей за 22: 00: взрыв в Кропивницком. Задержание активистов "Нацкорпуса"

      Выпуск новостей 207 Читати новину українською

      В итоговом выпуске новостей за 27 марта по состоянию на 22:00 – в Винницкой области полиция задержала трех активистов "Нацкорпуса", конфликт произошел во время приезда Петра Порошенко. Позже задержанных отпустили, на них составили административное правонарушение за мелкое хулиганство. В Кропивницком из-за пожара на газовой заправке прогремели взрывы. Сейчас на месте работают спасатели.

      Также в выпуске:

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      ФСБ ворвалась в помещение 25 крымских татар с обысками.

      Чем сериал "Слуга народа" привлек избирателей Владимира Зеленского.

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      27 марта
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      Теги: Новости Украины Национальный корпус Винница Новости Кропивницкого Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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