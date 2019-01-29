Итоговый выпуск новостей за 22: 00: Заявление Порошенко относительно выборов. Переход к ПЦУ

В итоговом выпуске новостей за 29 января по состоянию на 22:00 – Петр Порошенко во время форума "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем" в Киеве объявил, что будет баллотироваться на второй срок и участвовать в выборах. Привозные прихожане в спортивных костюмах мешают общинам переходить к новообразованной Православной церкви Украины.

Также в выпуске: Некоторые школы в Украине закрыли на карантин. Петр Порошенко объявил почти последним об участии в президентских выборах, а это очень выгодный ход для действующего президента. Организаторов акции "Кто заказал Катю Гандзюк?" вызывают в суд. Россия отправила пустой самолет в Венесуэлу.