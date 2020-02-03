Итоговый выпуск новостей за 22: 00: Заявление Зеленского по Ирану. Коронавирус набирает обороты
В итоговом выпуске новостей за 3 февраля по состоянию на 22:00 – Иран с самого начала знал, что украинский самолет над Тегераном сбили. У Украины есть запись, которая это доказывает. Об этом в интервью "1+1" заявил Владимир Зеленский. Эпидемия коронавируса в Китае набирает обороты. Только за последние сутки умерло 57 человек. Первую смерть от болезни зафиксировали за пределами страны–на Филипинах
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