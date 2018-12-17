Итоговый выпуск новостей за 22: 00: заявления Вакарчука. Зимние морозы в Украине
В итоговом выпуске новостей за 17 декабря по состоянию на 22:00 – общественный деятель и музыкант Святослав Вакарчук не планирует объявлять о своих президентских амбициях и призывает не покупаться на красивые лозунги. Детство Митрополита Епифания прошло среди буковинских лесов и еще в школе он интересовался книгами на религиозную тематику.
Также в выпуске:
После создания в Украине Единой поместной церкви Киевский митрополит Онуфрий будет иметь статус митрополита РПЦ.
На Украину надвигается похолодание, температура в среднем опустится до минус 4-8 градусов.
11 военнопленных Россией моряков посетили адвокаты.
Источник: 24 канал
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