Итоговый выпуск новостей за 22: 00: заявления Вакарчука. Зимние морозы в Украине

В итоговом выпуске новостей за 17 декабря по состоянию на 22:00 – общественный деятель и музыкант Святослав Вакарчук не планирует объявлять о своих президентских амбициях и призывает не покупаться на красивые лозунги. Детство Митрополита Епифания прошло среди буковинских лесов и еще в школе он интересовался книгами на религиозную тематику.

Также в выпуске: После создания в Украине Единой поместной церкви Киевский митрополит Онуфрий будет иметь статус митрополита РПЦ. На Украину надвигается похолодание, температура в среднем опустится до минус 4-8 градусов. 11 военнопленных Россией моряков посетили адвокаты.