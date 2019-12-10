Итоговый выпуск новостей за 22: 00: Закон о Донбассе. Вопрос Крыма на саммите

В итоговом выпуске новостей за 10 декабря, по состоянию на 22:00 – в Верховной Раде уже появился законопроект, который продлит особый статус Донбасса. Авторы закона: лидер партии "Слуга Народа" Александр Корниенко и председатель фракции Давид Арахамия. Вопрос оккупированного полуострова мимоходом нарушил Президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции четырех лидеров.

Также в выпуске: На Донбассе погибли трое украинских военных. Они подорвались на неизвестном взрывном устройстве. На нормандской встрече, кроме разговоров о российской агрессии на Донбассе, президенты четырех стран успели обсудить газовый вопрос.