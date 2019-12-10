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      НОРМАНДСКАЯ ВСТРЕЧА 2019 ДОПИНГ СКАНДАЛ В РОССИИ ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ
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      НОРМАНДСКАЯ ВСТРЕЧА 2019 ДОПИНГ СКАНДАЛ В РОССИИ ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ

      Итоговый выпуск новостей за 22: 00: Закон о Донбассе. Вопрос Крыма на саммите

      Выпуск новостей 39 Читати новину українською

      В итоговом выпуске новостей за 10 декабря, по состоянию на 22:00 – в Верховной Раде уже появился законопроект, который продлит особый статус Донбасса. Авторы закона: лидер партии "Слуга Народа" Александр Корниенко и председатель фракции Давид Арахамия. Вопрос оккупированного полуострова мимоходом нарушил Президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции четырех лидеров.

      Также в выпуске:

      На Донбассе погибли трое украинских военных. Они подорвались на неизвестном взрывном устройстве.

      На нормандской встрече, кроме разговоров о российской агрессии на Донбассе, президенты четырех стран успели обсудить газовый вопрос.

      Лилия Ребрик рассекретила свою настоящую фамилию
      10 декабря
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      Теги: Новости Украины Новости политики Новости Крыма Война Война на Донбассе Выпуск новостей
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