Итоговый выпуск новостей за 22: 00: закрытое заседание "Слуги народа". Отряд полиции в Золотом
В итоговом выпуске новостей за 28 октября по состоянию на 22:00 – состоялось заседание фракции "Слуга народа". На нем также присутствовали президент Владимир Зеленский и глава Офиса Президента Андрей Богдан. Визит Зеленского в Золотое имеет неожиданное продолжение. Активисты, которые там находятся, сдали все легальное оружие, а в лагерь сопротивления разведению войск пожаловал отряд полиции.
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