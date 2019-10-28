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      Итоговый выпуск новостей за 22: 00: закрытое заседание "Слуги народа". Отряд полиции в Золотом

      Выпуск новостей 35 Читати новину українською

      В итоговом выпуске новостей за 28 октября по состоянию на 22:00 – состоялось заседание фракции "Слуга народа". На нем также присутствовали президент Владимир Зеленский и глава Офиса Президента Андрей Богдан. Визит Зеленского в Золотое имеет неожиданное продолжение. Активисты, которые там находятся, сдали все легальное оружие, а в лагерь сопротивления разведению войск пожаловал отряд полиции.

      Также в выпуске:

      Владимир Зеленский – российский президент. Так оговорился Дональд Трамп во время брифинга, когда комментировал скандал вокруг его разговора с украинским лидером.

      Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины сообщили о подозрении бывшей главе Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Наталье Корчак. Бывшую чиновницу подозревают в декларации недостоверной информации.

      В школе Чернигова произошла массовая вспышка гепатита А, госпитализировали 15 детей.

       
      blog_ava
      Дан Балан очаровал сеть романтическими снимками с Тиной Кароль
      28 октября
      1000
      Теги: Владимир Зеленский Ситуация в Золотом Слуга народа Выпуск новостей
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